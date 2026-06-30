Лукашенко отправился с официальным визитом в Индонезию

28 июня президент Белоруссии отправился с масштабным визитом в страны Восточной и Юго-Восточной Азии. В программе поездки – переговоры на высшем уровне с руководством ряда государств, где планируется обсудить крупные совместные проекты в различных отраслях. В Минске отмечают, что Азиатско-Тихоокеанский регион является одним из глобальных центров экономического роста, поэтому развитие связей с ним – один из приоритетов белорусской внешней политики.