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Лукашенко отправился с официальным визитом в Индонезию

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Индонезию, где проведет переговоры с президентом Прабово Субианто. Об этом сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого».

Переговоры пройдут как в узком, так и в расширенном составах. Основное внимание стороны намерены уделить развитию торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества. По итогам визита ожидается подписание нескольких международных документов. Ключевым станет Дорожная карта развития основных направлений сотрудничества между Белоруссией и Индонезией на 2026–2030 гг.

28 июня президент Белоруссии отправился с масштабным визитом в страны Восточной и Юго-Восточной Азии. В программе поездки – переговоры на высшем уровне с руководством ряда государств, где планируется обсудить крупные совместные проекты в различных отраслях. В Минске отмечают, что Азиатско-Тихоокеанский регион является одним из глобальных центров экономического роста, поэтому развитие связей с ним – один из приоритетов белорусской внешней политики.

29 июня Лукашенко встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. По данным «БелТА», Китай стал первой страной в ходе масштабного визита Лукашенко в Восточную и Юго-Восточную Азию. Интерес Белоруссии к сотрудничеству с азиатскими государствами объясняется их высоким потенциалом, а укрепление связей с ними входит в число внешнеполитических приоритетов страны и составляет основу многовекторной политики Минска.

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