Кушнер и Уиткофф перевели переговоры по сделке с Ираном в Катаре
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и президентский зять Джаред Кушнер провели переговоры с региональными лидерами в Катаре. Технические переговоры с Ираном продвигаются, пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.
Переговоры в Дохе агентство назвало позитивными. В материале указано, что страны пытаются снизить напряженность, возникшую после недавних атак, «которые поставили под угрозу и без того хрупкое перемирие». Уиткофф и Кушнер вернулись в Доху для переговоров, когда США и Иран договорились прекратить возобновившиеся атаки. Агентство отмечает, что неопределенность, «окружающая эти переговоры, подчеркивает деликатность ситуации и сложность дальнейшего пути как для Вашингтона, так и для Тегерана, стремящихся заключить более масштабное соглашение».
По данным The Wall Street Journal (WSJ), президент США Дональд Трамп не против провести переговоры с Ираном и после истечения срока заключения ядерной сделки, установленного на 18 августа.
Вашингтон и Тегеран в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение огня на всех фронтах, в том числе израильскую операцию в Ливане. Документ определяет сроки снятия морской блокады и восстановления судоходства в Ормузском проливе. В течение 60 дней стороны должны договориться по вопросам ядерной программы. Для Тегерана итогом должно стать снятие санкций. 29 июня Трамп заявил о запросе со стороны Ирана встречи с американской стороной в Дохе, но Тегеран опроверг эту информацию.