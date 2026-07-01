Кушнер и Уиткофф перевели переговоры по сделке с Ираном в Катаре

Переговоры в Дохе агентство назвало позитивными. В материале указано, что страны пытаются снизить напряженность, возникшую после недавних атак, «которые поставили под угрозу и без того хрупкое перемирие». Уиткофф и Кушнер вернулись в Доху для переговоров, когда США и Иран договорились прекратить возобновившиеся атаки. Агентство отмечает, что неопределенность, «окружающая эти переговоры, подчеркивает деликатность ситуации и сложность дальнейшего пути как для Вашингтона, так и для Тегерана, стремящихся заключить более масштабное соглашение».