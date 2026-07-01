Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
ASTR173,3+0,49%CNY Бирж.00%IMOEX2 348,15-0,07%RTSI945,09-0,73%RGBI113,63-0,25%RGBITR756,38-0,22%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Кушнер и Уиткофф перевели переговоры по сделке с Ираном в Катаре

Ведомости

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и президентский зять Джаред Кушнер провели переговоры с региональными лидерами в Катаре. Технические переговоры с Ираном продвигаются, пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

Переговоры в Дохе агентство назвало позитивными. В материале указано, что страны пытаются снизить напряженность, возникшую после недавних атак, «которые поставили под угрозу и без того хрупкое перемирие». Уиткофф и Кушнер вернулись в Доху для переговоров, когда США и Иран договорились прекратить возобновившиеся атаки. Агентство отмечает, что неопределенность, «окружающая эти переговоры, подчеркивает деликатность ситуации и сложность дальнейшего пути как для Вашингтона, так и для Тегерана, стремящихся заключить более масштабное соглашение».

По данным The Wall Street Journal (WSJ), президент США Дональд Трамп не против провести переговоры с Ираном и после истечения срока заключения ядерной сделки, установленного на 18 августа.

Трамп допустил переговоры с Ираном после дедлайна

Политика / Международные новости

Вашингтон и Тегеран в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение огня на всех фронтах, в том числе израильскую операцию в Ливане. Документ определяет сроки снятия морской блокады и восстановления судоходства в Ормузском проливе. В течение 60 дней стороны должны договориться по вопросам ядерной программы. Для Тегерана итогом должно стать снятие санкций. 29 июня Трамп заявил о запросе со стороны Ирана встречи с американской стороной в Дохе, но Тегеран опроверг эту информацию.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь