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Главная / Политика /

MN: Орбан может вернуться к власти из-за политики Мадьяра

Ведомости

К новому премьер-министру Венгрии Петеру Мадьяру возникли вопросы со стороны правозащитников финансиста Джорджа Сороса – этот конфликт может вернуть к власти Виктора Орбана. Об этом пишет журналист консервативной газеты Magyar Nemzet Тамаш Пилхал.

Human Rights Watch (организация признана нежелательной в РФ), поддерживаемая Соросом, пишет, что поспешное принятие конституции, отсутствие социальных консультаций и обход процессуальных гарантий правительством Мадьяра «подрывают верховенство права».

Журналист считает, что правозащитников в действительности не беспокоит нарушение прав. «Их обеспокоило то, что если их новый ставленник [Мадьяр] с самого начала будет выходить за рамки дозволенного, он поставит под угрозу планы глобалистов в отношении Венгрии», – утверждает Пилхал.

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Этот конфликт может привести к «быстрому падению» Мадьяра и возвращению Орбана, заключил журналист.

1 июня Мадьяр объявил, что намерен внести изменения в конституцию страны для отстранения от должности президента Тамаша Шуйока. Как отмечал Bloomberg, партия Мадьяра «Тиса» располагает конституционным большинством в парламенте, что позволяет ей самостоятельно вносить поправки в основной закон.

В конце мая Die Weltwoche писал, что Мадьяр разочаровал Евросоюз своей позицией по России. При этом первая зарубежная поездка Мадьяра в должности премьер-министра в Польшу вызвала позитивную реакцию принимающей стороны. Однако, как отмечал журнал, взгляды венгерского политика по ряду вопросов не совпали с ожиданиями европейских партнеров.

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