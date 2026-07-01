MN: Орбан может вернуться к власти из-за политики Мадьяра

Журналист считает, что правозащитников в действительности не беспокоит нарушение прав. «Их обеспокоило то, что если их новый ставленник [Мадьяр] с самого начала будет выходить за рамки дозволенного, он поставит под угрозу планы глобалистов в отношении Венгрии», – утверждает Пилхал.