«Новые люди» назвали кандидатов на выборы в Госдуму

В скором времени состоится голосование по списку. В него также будут включены первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева, глава комитета по туризму Сангаджи Тарбаев, невролог из Иркутска Евгений Файзулин, участник спецоперации Александр Зицер и др.