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«Новые люди» назвали кандидатов на выборы в Госдуму

Инна Шульгина
Юлия Малева

На съезде «Новых людей» стали известны кандидаты на выборы в Госдуму от партии, передает корреспондент «Ведомостей». Первую тройку списка составят председатель партии Алексей Нечаев, депутат Госдумы, бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева и вице-спикер нижней палаты Владислав Даванков.

В скором времени состоится голосование по списку. В него также будут включены первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева, глава комитета по туризму Сангаджи Тарбаев, невролог из Иркутска Евгений Файзулин, участник спецоперации Александр Зицер и др.

В общей сложности в список попали 382 кандидата. Их средний возраст – 38 лет. В партии сообщили, что многие идут в политику впервые.

«Новые люди» также примут участие в выборах депутатов законодательных собраний 37 регионов и шести городских дум.

Депутат Роза Чемерис, избранная в 2021 г. по списку «Новых людей», накануне сообщила «Ведомостям», что вновь пойдет в Госдуму от этой партии в 2026 г.

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