Матвиенко предложила временно приостановить действие закона о госзакупках
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила вице-спикеру Николаю Журавлеву обратиться в правительство с предложением рассмотреть возможность временной приостановки действия закона о контрактной системе в сфере госзакупок. Об этом она заявила в ходе пленарного заседания, передает ТАСС.
Матвиенко заявила, что действующие процедуры могут требовать пересмотра с учетом текущих условий. По ее мнению, такая мера позволит ускорить принятие решений в период проведения специальной военной операции.
При этом Матвиенко подчеркнула, что возможная приостановка действия закона не должна означать отказ от контроля со стороны правоохранительных органов. Она отметила, что механизмы надзора должны сохраниться, «чтобы за руку хватать недобросовестных» чиновников. Спикер также напомнила, что закон о контрактной системе принимался в свое время как один из инструментов борьбы с коррупцией.
19 июня «Ведомости» сообщили, что Минфин не поддержал расширение налоговых льгот для производителей электронных компонентов и плат, аудио-, видеооборудования, навигационных и медицинских приборов, а также роботов и беспилотных систем. Подобная мера в условиях внешнего санкционного давления «представляется крайне обременительной», говорится в комментариях Минфина на подготовленный Минпромторгом проект расширения мер поддержки. По данным Минфина, расширение льготы приведет к образованию выпадающих доходов внебюджетных фондов размером 13,05 млрд руб. в 2027 г. и 14,05 млрд руб. в 2028 г.
11 июня Минпромторг России предложил изменить порядок выдачи документа о стадиях производства (СП) фармпредприятиям, перейдя к реестровой модели. Документ о стадиях производства подтверждает наличие полного цикла выпуска препарата в ЕАЭС. Он необходим для получения мер господдержки и участия в госзакупках, в том числе по механизму «второй лишний», который планируется ввести в России для лекарств из перечня стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС).