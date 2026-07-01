Матвиенко предложила временно приостановить действие закона о госзакупках

При этом Матвиенко подчеркнула, что возможная приостановка действия закона не должна означать отказ от контроля со стороны правоохранительных органов. Она отметила, что механизмы надзора должны сохраниться, «чтобы за руку хватать недобросовестных» чиновников. Спикер также напомнила, что закон о контрактной системе принимался в свое время как один из инструментов борьбы с коррупцией.