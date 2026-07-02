Косачев: Евросоюзу будет трудно найти приемлемого переговорщика для РФ

9 июня «Ведомости» писали со ссылкой на источник, близкий к российским силовым структурам, что представителя Германии в числе посредников в потенциальных переговорах с Россией от ЕС в Москве видеть не хотят, но при этом в самом ЕС рассматривается представитель Франции или Италии. Но, по словам собеседника, какие-либо переговоры России и ЕС возможны только после перемирия на Украине. В мае Politico называла среди потенциальных посредников бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель, президента Финляндии Александра Стубба и экс-премьера Италии Марио Драги.