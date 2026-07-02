Косачев: Евросоюзу будет трудно найти приемлемого переговорщика для РФ
Европейскому союзу (ЕС) будет крайне сложно найти кандидата для переговоров с Россией, так как этот политик не должен ассоциироваться с антироссийской линией Евросоюза. Об этом вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил ТАСС.
По его словам, возможный переговорщик должен соответствовать двум условиям: иметь достаточный авторитет в Европе и одновременно – в России. Это означает, что он не должен быть связан с политикой ЕС последних лет, которую Косачев назвал ошибочной и даже преступной.
Президент РФ Владимир Путин называл экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера предпочтительной кандидатурой для таких контактов, но ЕС проигнорировал это предложение, сочтя Шрёдера недостаточно авторитетным. Косачев считает, что для Европы задача найти подходящую фигуру может оказаться нерешаемой.
9 июня «Ведомости» писали со ссылкой на источник, близкий к российским силовым структурам, что представителя Германии в числе посредников в потенциальных переговорах с Россией от ЕС в Москве видеть не хотят, но при этом в самом ЕС рассматривается представитель Франции или Италии. Но, по словам собеседника, какие-либо переговоры России и ЕС возможны только после перемирия на Украине. В мае Politico называла среди потенциальных посредников бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель, президента Финляндии Александра Стубба и экс-премьера Италии Марио Драги.