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Главная / Политика /

Косачев: Евросоюзу будет трудно найти приемлемого переговорщика для РФ

Ведомости

Европейскому союзу (ЕС) будет крайне сложно найти кандидата для переговоров с Россией, так как этот политик не должен ассоциироваться с антироссийской линией Евросоюза. Об этом вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил ТАСС.

По его словам, возможный переговорщик должен соответствовать двум условиям: иметь достаточный авторитет в Европе и одновременно – в России. Это означает, что он не должен быть связан с политикой ЕС последних лет, которую Косачев назвал ошибочной и даже преступной.

Президент РФ Владимир Путин называл экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера предпочтительной кандидатурой для таких контактов, но ЕС проигнорировал это предложение, сочтя Шрёдера недостаточно авторитетным. Косачев считает, что для Европы задача найти подходящую фигуру может оказаться нерешаемой.

9 июня «Ведомости» писали со ссылкой на источник, близкий к российским силовым структурам, что представителя Германии в числе посредников в потенциальных переговорах с Россией от ЕС в Москве видеть не хотят, но при этом в самом ЕС рассматривается представитель Франции или Италии. Но, по словам собеседника, какие-либо переговоры России и ЕС возможны только после перемирия на Украине. В мае Politico называла среди потенциальных посредников бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель, президента Финляндии Александра Стубба и экс-премьера Италии Марио Драги.

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