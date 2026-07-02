МИД РФ: в японских СМИ пишут о доступности Владивостока для ракетных ударов
В японской прессе публикации о появлении дальнобойных ракет или американских бомбардировщиков на местных авиабазах почти всегда сопровождаются комментариями о доступности для ударов Пекина, Пхеньяна и Владивостока. Об этом и.о. представителя МИД РФ во Владивостоке Евгений Волосастов заявил в интервью «РИА Новости».
Дипломат отметил, что сложно сказать, является ли это подсознательным нагнетанием обстановки или шаблонной подачей информации. Но, по его словам, игнорировать подобные заявления невозможно.
24 мая Председатель КНР Си Цзиньпин осудил премьер-министра Японии Санаэ Такаити в ходе саммита с президентом США Дональдом Трампом, писало «Kyodo». Си назвал стремление Такаити к укреплению обороноспособности Японии неомилитаристским. В ноябре 2025 г. в министерстве иностранных дел Китая заявили, что Пекин ни в коем случае не допустит возрождения японского милитаризма.