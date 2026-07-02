МИД РФ: в японских СМИ пишут о доступности Владивостока для ракетных ударов

В японской прессе публикации о появлении дальнобойных ракет или американских бомбардировщиков на местных авиабазах почти всегда сопровождаются комментариями о доступности для ударов Пекина, Пхеньяна и Владивостока. Об этом и.о. представителя МИД РФ во Владивостоке Евгений Волосастов заявил в интервью «РИА Новости».