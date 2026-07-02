Шерпа РФ: приоритеты США соответствуют интересам России

Агафонов сообщил, что Россия и США поддерживают плотные контакты по вопросам, связанным с работой G20. Он сказал, что со стороны Вашингтона пока не возникало непреодолимых препятствий для участия российской стороны в мероприятиях объединения, однако Москва продолжит оценивать ситуацию по практическим действиям американской стороны. Россия также довела до США заинтересованность отечественного бизнеса в участии в профильных мероприятиях G20.