Шерпа РФ: приоритеты США соответствуют интересам России
Отдельные приоритеты США в рамках председательства в «группе двадцати» соответствуют интересам России, особенно в энергетической сфере. Об этом журналистам заявил шерпа России в G20, начальник экспертного управления президента РФ Денис Агафонов.
«Принцип технологической нейтральности, важность обеспечения стабильности поставок остаются в приоритете для американской стороны», – подчеркнул Агафонов (цитата по ТАСС). По его словам, это создает возможности для использования ископаемых видов топлива.
Агафонов сообщил, что Россия и США поддерживают плотные контакты по вопросам, связанным с работой G20. Он сказал, что со стороны Вашингтона пока не возникало непреодолимых препятствий для участия российской стороны в мероприятиях объединения, однако Москва продолжит оценивать ситуацию по практическим действиям американской стороны. Россия также довела до США заинтересованность отечественного бизнеса в участии в профильных мероприятиях G20.
Шепра РФ отметил, что Россия будет достойно представлена на декабрьском саммите G20 в США. Вопрос о том, кто возглавит российскую делегацию, будет решен ближе к дате проведения встречи с учетом хода подготовки саммита и позиции принимающей стороны.
Агафонов также заявил, что российская сторона рассчитывает, что США пересмотрят решение не приглашать ЮАР на мероприятия «группы двадцати», поскольку подобный шаг противоречит принципам работы объединения. Он отметил, что изменения в составе «двадцатки» могут приниматься исключительно на основе консенсуса всех участников, потому решение не приглашать ЮАР является неправомочным.
13 июня посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев сообщил, что Москва провела серию дипломатических демаршей из-за недопуска российских представителей на мероприятия «группы двадцати». По его словам, проблемы возникли из-за того, что представители Российского союза промышленников и предпринимателей, а также Российской академии наук не могут попасть в США. Эти организации находятся в американских санкционных списках.
В апреле члена делегации РФ не допустили до подготовительных мероприятий к саммиту G20, хотя ему сделали визу и выдали бейдж участника. Тогда в МИДе заявили, что американцы допустили ошибку и не способны честно выполнять председательские функции.