Писториус: конфликт на Украине вступает в «решающую фазу»

1 июля агентство Reuters со ссылкой на письмо главы украинского минобороны Михаила Федорова европейским институтам сообщило, что Украина потребовала от Евросоюза 6,6 млрд евро, чтобы удовлетворить военные нужды страны. Министр в письме призвал страны ЕС направить все эти деньги на военные нужды Киева. По его мнению, это позволит использовать так называемое «окно возможностей» на «поле боя». Этот период, считает Федоров, продлится еще шесть-девять месяцев. Глава украинского ведомства подсчитал, что Украине в 2026 г. потребуется 136 млрд евро на оборону. Из этих средств Киев может самостоятельно покрыть 53 млрд евро, еще 45 млрд евро Брюссель уже пообещал в рамках программы финансирования на 90 млрд евро в течение двух лет, напомнил Федоров.