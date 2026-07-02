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Писториус: конфликт на Украине вступает в «решающую фазу»

Ведомости

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что конфликт на Украине, по его оценке, находится на этапе, который можно считать «решающей фазой». Об этом он сказал в интервью немецкому журналу Der Spiegel.

«Нам следует использовать этот момент», – заявил Писториус. По его словам, Украина нуждается в дополнительной финансовой поддержке.

1 июля агентство Reuters со ссылкой на письмо главы украинского минобороны Михаила Федорова европейским институтам сообщило, что Украина потребовала от Евросоюза 6,6 млрд евро, чтобы удовлетворить военные нужды страны. Министр в письме призвал страны ЕС направить все эти деньги на военные нужды Киева. По его мнению, это позволит использовать так называемое «окно возможностей» на «поле боя». Этот период, считает Федоров, продлится еще шесть-девять месяцев. Глава украинского ведомства подсчитал, что Украине в 2026 г. потребуется 136 млрд евро на оборону. Из этих средств Киев может самостоятельно покрыть 53 млрд евро, еще 45 млрд евро Брюссель уже пообещал в рамках программы финансирования на 90 млрд евро в течение двух лет, напомнил Федоров.

9 июня Писториус в ходе совместной пресс-конференции со своим чешским коллегой Яромиром Зуной сказал, что Германия планирует направить еще 300 млн евро на финансирование поставок снарядов для ВСУ. Средства будут направлены в рамках инициативы Чехии по поставке снарядов для Украины. В апреле Украина и Германия согласовали новый оборонный пакет на сумму 4 млрд евро. По словам Федорова, договоренности направлены на усиление противовоздушной обороны, развитие дальнобойных возможностей и запуск совместного производства беспилотников.

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