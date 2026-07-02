Кличко назвал ночной удар по Киеву самым массированным
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что удар по украинской столице в ночь на 2 июля стал самым массированным. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Повреждения есть во всех районах города», – написал Кличко, отметив, что на местах продолжают работать экстренные службы.
До этого Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 2 июля Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и топливно-энергетической инфраструктуры Украины. В ведомстве заявили, что атака стала ответом на террористические удары Киева по объектам гражданской инфраструктуры в РФ.
Так, Минобороны рассказало о поражении предприятия «Радионикс», выпускающего системы управления для ракет, научно-производственной компании «Атлон авиа», производящей беспилотники «Лютый», Magura UA и барражирующие боеприпасы, а также государственного предприятия «Антонов», где разрабатывают военные летательные аппараты и собирают дроны «Лютый».
Также в числе целей были Киевский радиозавод, предприятие «Киев-25», транспортно-логистический центр «МЛП-Чайка», склад горюче-смазочных материалов и газораспределительные станции, обеспечивающие работу предприятий ВПК. Для удара, по данным российских военных, применяли высокоточное оружие большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные беспилотники.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что главе страны Владимиру Путину о результатах удара по Киеву доложили по телефону. Представитель Кремля подчеркнул, что ВС РФ атаковали исключительно военные или околовоенные объекты.