Кличко назвал ночной удар по Киеву самым массированным

До этого Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 2 июля Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и топливно-энергетической инфраструктуры Украины. В ведомстве заявили, что атака стала ответом на террористические удары Киева по объектам гражданской инфраструктуры в РФ.