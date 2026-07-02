Эксперты назвали главную интригу на выборах в Госдуму

Выборы 2026 г. назначены с 18 по 20 сентября. Будут избраны 450 депутатов Госдумы: 225 – по партийным спискам и 225 – по одномандатным округам. В выборах в России имеют право участвовать 17 политических партий, пять из которых сейчас представлены в нижней палате.