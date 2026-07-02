Эксперты назвали главную интригу на выборах в Госдуму
Главная интрига на выборах в Госдуму развернется вокруг борьбы за второе место в парламенте между КПРФ и ЛДПР. С такой оценкой выступил эксперт Института социальных исследований (ЭИСИ), доцент МГИМО МИД России Владимир Шаповалов на круглом столе, посвященном старту федеральной избирательной кампании.
«КПРФ существенным образом растеряла свой электорат за последнее время. В 2021 г. за партию проголосовало 18,93%, сейчас актуальные цифры около 10%. 30 с лишним лет бессменного руководства сказывается: Геннадий Зюганов, ставший символом партии, блокирует появление новых ярких фигур», – считает Шаповалов.
Проблему эксперт видит и в, по его мнению, популистской программе коммунистов, а также в обращении к прошлому, что не находит отклика у молодежи. Либерал-демократы, напротив, делают ставку на обновление и мобилизацию сторонников.
Эксперты считают, что лидерство сохранит «Единая Россия». По словам директора по политическим исследованиям аналитического центра ВЦИОМ Михаила Мамонова, 34% в среднем по месяцу заявили о том, что готовы проголосовать за правящую партию. «Новые люди», ЛДПР и КПРФ имеют около 10-11% поддержки каждая.
Выборы 2026 г. назначены с 18 по 20 сентября. Будут избраны 450 депутатов Госдумы: 225 – по партийным спискам и 225 – по одномандатным округам. В выборах в России имеют право участвовать 17 политических партий, пять из которых сейчас представлены в нижней палате.