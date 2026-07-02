Путин поддержал приоритетную поставку топлива в Калининградскую область

2 июля Путин провел встречу с главой Калининградской области. Регион 4 июля отмечает свое 80-летие. Президент в ходе встречи поздравил Беспрозванных и всех жителей области с этим праздником. Помимо топливного вопроса и продления программы социально-экономического развития региона до 2036 г., глава государства и губернатор обсудили госдолг Калининградской области. По словам Беспрозванных, в последние годы он сокращается. Он рассказал, что в рамках программы социально-экономического развития уже реализовано 415 млрд руб. и порядка 220 проектов.