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Путин поддержал приоритетную поставку топлива в Калининградскую область

С обращением к президенту выступил губернатор региона
Ведомости

Президент РФ Владимир Путин поддержал просьбу губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных об организации дополнительных поставок топлива в регион. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сегодня во время беседы с президентом Путиным губернатор Калининградской области Беспрозванных поднимал тему приоритетной поставки дополнительных объемов топлива для жителей Калининградской области. И президент России поддержал это обращение губернатора», – сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС).

Как отметил Песков, президент также поддержал просьбу Беспрозванных «о выделении средств на субсидированные авиабилеты для жителей Калининградской области». По его словам, все эти темы проработают в соответствии с поручениями Путина.

2 июля Путин провел встречу с главой Калининградской области. Регион 4 июля отмечает свое 80-летие. Президент в ходе встречи поздравил Беспрозванных и всех жителей области с этим праздником. Помимо топливного вопроса и продления программы социально-экономического развития региона до 2036 г., глава государства и губернатор обсудили госдолг Калининградской области. По словам Беспрозванных, в последние годы он сокращается. Он рассказал, что в рамках программы социально-экономического развития уже реализовано 415 млрд руб. и порядка 220 проектов.

Песков анонсировал встречу Путина и Беспрозванных. Он отмечал, что доклад губернатора затронет конкретные вопросы развития Калининградской области.

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