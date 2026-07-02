Силы ПВО уничтожили 100 украинских беспилотников за 12 часов

2 июля ВСУ атаковали городской автобус в Лисичанске Луганской народной республики. По предварительным данным, пострадали 12 человек. Автобус подвергся удару в тот момент, когда жители города возвращались домой после работы. Все пострадавшие получили ранения различной степени тяжести.