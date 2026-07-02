Силы ПВО уничтожили 100 украинских беспилотников за 12 часов
Системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 100 украинских беспилотников в период с 08:00 до 20:00 мск над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, атаки были отражены в небе над Тверской, Нижегородской, Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской областями, а также Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом.
2 июля ВСУ атаковали городской автобус в Лисичанске Луганской народной республики. По предварительным данным, пострадали 12 человек. Автобус подвергся удару в тот момент, когда жители города возвращались домой после работы. Все пострадавшие получили ранения различной степени тяжести.
В ночь на 2 июля силы ПВО сбили 327 украинских беспилотников самолетного типа над 19 российскими регионами, над Азовским и Черным морями. Воздушные цели были нейтрализованы над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края и Крыма.