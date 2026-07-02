При атаке ВСУ на автобус в Лисичанске пострадали 12 человек

До этого сообщалось также, что днем 2 июля украинский дрон атаковал туристический автобус Минск – Анапа в Брянской области. По данным СК РФ, автобус находился на стоянке возле села Красный Камень, когда рядом с ним сдетонировало взрывное устройство. Ранения получили два водителя – граждане Белоруссии, пассажиров эвакуировали. По факту атаки уже возбуждено уголовное дело о теракте.