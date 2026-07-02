При атаке ВСУ на автобус в Лисичанске пострадали 12 человек
В Лисичанске Луганской Народной Республики в результате атаки ВСУ на городской автобус, по предварительным данным, пострадали 12 человек. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
По его словам, автобус подвергся удару в тот момент, когда жители города возвращались домой после работы. Все пострадавшие получили ранения различной степени тяжести.
«Их экстренно доставили в лечебные учреждения. Информация о пострадавших еще уточняется», – сказал Пасечник.
Он также отметил, что украинские беспилотники атаковали гражданские грузовые автомобили в Перевальском муниципальном округе и Первомайске. В результате ранения получил один человек, его госпитализировали. Последствия ударов фиксируют следователи Следственного управления СК России по ЛНР.
До этого сообщалось также, что днем 2 июля украинский дрон атаковал туристический автобус Минск – Анапа в Брянской области. По данным СК РФ, автобус находился на стоянке возле села Красный Камень, когда рядом с ним сдетонировало взрывное устройство. Ранения получили два водителя – граждане Белоруссии, пассажиров эвакуировали. По факту атаки уже возбуждено уголовное дело о теракте.