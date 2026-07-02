Власти Белоруссии призвали граждан не ездить в пограничные области РФ

Днем 2 июля украинский беспилотник атаковал туристический автобус Минск – Анапа в Брянской области. По данным Следственного комитета России, автобус находился на стоянке возле села Красный Камень, когда рядом с ним сдетонировало взрывное устройство. В результате атаки ранения получили два водителя – граждане Белоруссии, пассажиры были эвакуированы. Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что граждан Белоруссии уже доставили в Гомельскую область, а шестерых российских пассажиров отвезли в пункт временного размещения. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело о теракте.