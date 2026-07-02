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Власти Белоруссии призвали граждан не ездить в пограничные области РФ

Ведомости

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович призвал граждан воздержаться от поездок в Россию. Об этом сообщает «БелТА».

«Президент неоднократно выступал и говорил: уважаемые белорусы, воздержитесь от поездок сегодня в Россию, особенно в приграничные области. Там каждый день падают беспилотники, происходят такие нехорошие случаи», – сказал он.

Госсекретарь Совбеза подчеркнул, что гарантировать безопасность таких поездок белорусов сегодня невозможно.

СК признал терактом атаку дрона ВСУ на автобус Минск – Анапа

Общество

Днем 2 июля украинский беспилотник атаковал туристический автобус Минск – Анапа в Брянской области. По данным Следственного комитета России, автобус находился на стоянке возле села Красный Камень, когда рядом с ним сдетонировало взрывное устройство. В результате атаки ранения получили два водителя – граждане Белоруссии, пассажиры были эвакуированы. Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что граждан Белоруссии уже доставили в Гомельскую область, а шестерых российских пассажиров отвезли в пункт временного размещения. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело о теракте.

Сегодняшний инцидент с белорусским автобусом в Брянской области стал вторым за последние недели. 17 июня украинский беспилотник атаковал автобус с детской футбольной командой, направлявшейся из Белоруссии на отдых в Геленджик. Тогда погибла сопровождавшая группу женщина, а еще восемь человек получили ранения.

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