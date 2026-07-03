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Собянин сообщил об уничтожении еще пяти летевших на Москву беспилотников

Ведомости

Силы ПВО сбили еще пять украинских беспилотников на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Общее число уничтоженных БПЛА, летевших в направлении Москвы, достигло 16 с начала суток. О ликвидации первых двух глава города сообщил в 02:19 мск.

Столичные аэропорты «Внуково» и «Домодедово» принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация.

За ночь силы ПВО сбили 155 украинских беспилотников над Тверской, Тульской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей, сообщало Минобороны.

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