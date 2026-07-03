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Захарова призвала международное сообщество дать оценку удару по рынку в Токмаке

Ведомости

Москва призывает международное сообщество дать оценку украинскому удару по рынку в запорожском Токмаке. Это следует из комментария официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Призываем все ответственные правительства, профильные международные структуры и независимые СМИ дать честную оценку этому варварскому нападению ВСУ на гражданских лиц», – заявила она.

Захарова считает, что игнорирование удара будет означать «согласие с его действиями и карт-бланш на их продолжение».

Украинские силы ударили беспилотником по рынку в Токмаке 3 июля. В результате атаки погибли пять жителей, еще 18 человек получили ранения. Местные власти пообещали направить выплаты пострадавшим «в кратчайшие сроки».

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