Захарова призвала международное сообщество дать оценку удару по рынку в Токмаке
Москва призывает международное сообщество дать оценку украинскому удару по рынку в запорожском Токмаке. Это следует из комментария официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
«Призываем все ответственные правительства, профильные международные структуры и независимые СМИ дать честную оценку этому варварскому нападению ВСУ на гражданских лиц», – заявила она.
Захарова считает, что игнорирование удара будет означать «согласие с его действиями и карт-бланш на их продолжение».
Украинские силы ударили беспилотником по рынку в Токмаке 3 июля. В результате атаки погибли пять жителей, еще 18 человек получили ранения. Местные власти пообещали направить выплаты пострадавшим «в кратчайшие сроки».