Пять человек погибли при ударе по рынку в Токмаке
В результате украинской атаки на рынок в запорожском Токмаке погибли пять жителей. Еще 18 человек были ранены, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
По его словам, пострадавшие получили травмы разной степени тяжести. Раненые продолжают поступать, Токмакская центральная райбольница развернула дополнительные операционные. Был создан штаб по оказанию медицинской и психологической помощи пострадавшим.
Балицкий заявил, что поручил соцблоку облправительства незамедлительно начать работу с семьями погибших.
«Все положенные выплаты будут произведены в кратчайшие сроки», – пообещал он.
ВСУ ударили беспилотником по рынку в Токмаке 3 июля. На месте работают оперативные службы.
По информации Минобороны, за ночь силы ПВО сбили 155 украинских беспилотников над Тверской, Тульской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей. В Брянской области в результате атак украинских беспилотников один человек погиб, еще двое мирных жителей были ранены, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.