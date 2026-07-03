Пять человек погибли при ударе по рынку в Токмаке

По информации Минобороны, за ночь силы ПВО сбили 155 украинских беспилотников над Тверской, Тульской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей. В Брянской области в результате атак украинских беспилотников один человек погиб, еще двое мирных жителей были ранены, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.