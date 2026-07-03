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Мишустин распорядился воссоздать в России два военных вуза

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжения о воссоздании Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева и Высшего военно-морского училища имени М. В. Фрунзе. Документы опубликованы 3 июля на сайте правительства.

Военно-морское училище имени М. В. Фрунзе будет создано путем выделения из состава Военного учебно-научного центра Военно-морского флота «Военно-морская академия имени адмирала флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова». Новое учебное заведение получит статус федерального государственного казенного военного образовательного учреждения и перейдет в ведение Минобороны России. Завершить все организационные процедуры поручено до 1 сентября 2026 г.

Другим распоряжением предусмотрена реорганизация Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева. Из ее состава будет выделен Военный инженерно-технический университет. Его реорганизацию также должны завершить к сентябрю.

23 июня президент Владимир Путин на встрече с выпускниками военных академий и вузов силовых ведомств в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца заявил, что страны НАТО открыто готовятся к войне с Россией. Он также сообщил, что в прошлом году боевую апробацию прошли более тысячи образцов вооружения и военной техники.

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