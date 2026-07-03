Мишустин распорядился воссоздать в России два военных вуза

23 июня президент Владимир Путин на встрече с выпускниками военных академий и вузов силовых ведомств в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца заявил, что страны НАТО открыто готовятся к войне с Россией. Он также сообщил, что в прошлом году боевую апробацию прошли более тысячи образцов вооружения и военной техники.