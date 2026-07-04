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Главная / Политика /

Ограничения в «Пулково» привели к отмене и задержке почти 50 рейсов

Ведомости

В аэропорту «Пулково» из-за ограничений на прием и выпуск отменили 10 рейсов, задержали более чем на два часа 41 рейс. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.

Санкт-Петербург подвергся масштабной атаке беспилотников. Временные ограничения в «Пулково» ввели в 5:54 мск, их уже сняли. К утру над Ленинградской областью ПВО сбила 67 украинских дронов.

В 09:39 в Ленинградской области объявили отбой воздушной опасности, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Над регионом с ночи сбили 72 БПЛА. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.

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