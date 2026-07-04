Власти уточнили число пострадавших при подрыве мины в Рыльском районе
Число раненых при подрыве мины возле администрации в Рыльском районе Курской области выросло до шести человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Четыре человека находятся в больнице, двоих отпустили на амбулаторное лечение.
3 июля Хинштейн сообщил, что автомобиль, в котором находились сотрудники администрации района, подорвался на мине, пострадали четыре человека. Среди раненых – глава Рыльского района Владимир Ковальчук. Он получил минно-взрывную травму и слепые осколочные ранения ног. Пострадали также директор управления хозяйственного обслуживания района Сергей Беседин, начальник управления культуры и специалист отдела ГО и ЧС.
Минувшей ночью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 389 украинских беспилотников над российскими регионами. Массированной атаке подверглись Санкт-Петербург и Ленобласть.