Раненый глава Рыльского района находится в тяжелом состоянии

3 июля губернатор Александр Хинштейн сообщил, что автомобиль, в котором находились сотрудники администрации Рыльского района, подорвался на мине. Пострадали четыре человека, включая Ковальчука, который получил минно-взрывную травму и слепые осколочные ранения ног. Были также ранены директор управления хозяйственного обслуживания района Сергей Беседин, начальник управления культуры и специалист отдела ГО и ЧС. Территорию на месте подрыва оцепили специалисты, работу начали саперы.