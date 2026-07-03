Раненый глава Рыльского района находится в тяжелом состоянии
Состояние главы Рыльского района Курской области Владимира Ковальчука после подрыва машины на мине оценивается как средней степени тяжести. Об этом представитель Федерального центра медицины катастроф Александр Попов сообщил журналистам.
«Состояние средней степени тяжести, ближе к тяжелому», – сказал он (цитата по ТАСС).
Двое пострадавших были легко ранены, еще один доставляется в медучреждение. По словам врача, пострадавшие находятся на контроле регионального и федерального Минздрава.
3 июля губернатор Александр Хинштейн сообщил, что автомобиль, в котором находились сотрудники администрации Рыльского района, подорвался на мине. Пострадали четыре человека, включая Ковальчука, который получил минно-взрывную травму и слепые осколочные ранения ног. Были также ранены директор управления хозяйственного обслуживания района Сергей Беседин, начальник управления культуры и специалист отдела ГО и ЧС. Территорию на месте подрыва оцепили специалисты, работу начали саперы.