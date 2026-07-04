Медведев и Пезешкиан обсудили создание сообщества для стран под санкциями

«Мы можем обсуждать идею о том, чтобы создать некий договор или, во всяком случае, некую площадку, на который государства, подвергшиеся санкциям, могли бы вырабатывать позиции, как им противодействовать. А может быть, даже и контрсанкции вводить. Это касается и России, и Ирана, и сейчас вот Китай подвергся санкциям. Есть другие страны, в отношении которых Соединенные Штаты, Евросоюз вводили санкции», – отметил Медведев.