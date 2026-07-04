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Медведев и Пезешкиан обсудили создание сообщества для стран под санкциями

Ведомости

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев и президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудили создание площадки по противодействию ограничениям для стран, которые подверглись санкциям. Об этом Медведев сообщил, отвечая на вопросы журналистов, после визита российской делегации в Тегеран.

По его словам, создание сообщества государств, которые подверглись незаконным санкциям, обсуждалось несколько лет назад на Петербургском юридическом форуме с министром юстиции Ирана. Это произошло после наложения санкций на Россию. Медведев отметил, что незаконными эти санкции считаются потому, что не предусмотрены Уставом ООН или иными международными договорами.

Он отметил, что все санкции, которые введены в отношении России, незаконны и считаются в России односторонними незаконными ограничениями.

«Мы можем обсуждать идею о том, чтобы создать некий договор или, во всяком случае, некую площадку, на который государства, подвергшиеся санкциям, могли бы вырабатывать позиции, как им противодействовать. А может быть, даже и контрсанкции вводить. Это касается и России, и Ирана, и сейчас вот Китай подвергся санкциям. Есть другие страны, в отношении которых Соединенные Штаты, Евросоюз вводили санкции», – отметил Медведев.

Он подчеркнул, что подобным ограничениям необходимо сопротивляться. По его мнению, работу в этом направлении можно продолжить.

8 июня Пентагон внес Alibaba, Baidu, BYD и NIO в черный список, заподозрив их в сотрудничестве с Народно-освободительной армией Китая. В ответ Пекин ввел экспортные ограничения в отношении 10 американских компаний, связанных с оборонной промышленностью, а также запретил госучреждениям КНР закупать продукцию 46 американских фирм, включая Lockheed Martin и Raytheon.

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