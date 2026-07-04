Туск допустил сокращение помощи Украине

При этом премьер подчеркнул, что его слова не означают отказа от помощи Киеву. «Дело не в том, что я считаю, что Украине не нужна финансовая поддержка. Я считаю, что Польша несет очень значительную ответственность за всю восточную границу Европейского союза, и все должны это учитывать», – пояснил глава правительства.