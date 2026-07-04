Туск допустил сокращение помощи Украине
Польша намерена пересмотреть объемы финансовой поддержки Украины, заявил премьер-министр республики Дональд Туск на пресс-конференции в Варшаве.
«Я призываю всю делегацию [на саммите НАТО в Анкаре] проявлять осторожность в любых заявлениях о дальнейшей финансовой поддержке со стороны Польши», – сказал Туск (цитата по «Интерфаксу»).
При этом премьер подчеркнул, что его слова не означают отказа от помощи Киеву. «Дело не в том, что я считаю, что Украине не нужна финансовая поддержка. Я считаю, что Польша несет очень значительную ответственность за всю восточную границу Европейского союза, и все должны это учитывать», – пояснил глава правительства.
19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил лидера Украины Владимира Зеленского ордена Белого орла – высшей государственной награды республики. Причиной стало присвоение Киевом бригаде ВСУ имени пособников нацистов, причастных к Волынской резне.