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Туск допустил сокращение помощи Украине

Ведомости

Польша намерена пересмотреть объемы финансовой поддержки Украины, заявил премьер-министр республики Дональд Туск на пресс-конференции в Варшаве.

«Я призываю всю делегацию [на саммите НАТО в Анкаре] проявлять осторожность в любых заявлениях о дальнейшей финансовой поддержке со стороны Польши», – сказал Туск (цитата по «Интерфаксу»).

При этом премьер подчеркнул, что его слова не означают отказа от помощи Киеву. «Дело не в том, что я считаю, что Украине не нужна финансовая поддержка. Я считаю, что Польша несет очень значительную ответственность за всю восточную границу Европейского союза, и все должны это учитывать», – пояснил глава правительства.

9 июня Туск заявил, что Польша не будет предоставлять Украине особых условий на пути в Евросоюз. 26 июня лидер польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский пригрозил заблокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС.

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил лидера Украины Владимира Зеленского ордена Белого орла – высшей государственной награды республики. Причиной стало присвоение Киевом бригаде ВСУ имени пособников нацистов, причастных к Волынской резне.

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