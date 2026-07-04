Минобороны сообщило о попытке ВСУ нанести по России удар ракетами «Фламинго»Киев применил РСЗО HIMARS и беспилотники большой дальности
ВСУ предприняли попытку комбинированного удара по территории России с применением крылатых ракет большой дальности «Фламинго», реактивных систем залпового огня HIMARS, а также БПЛА большой дальности. Об этом сообщили в Минобороны.
Как отметили в ведомстве, таким образом президент Украины Владимир Зеленский пытался отвлечь внимание жителей Украины и зарубежных спонсоров от последствий российского удара 2 июля по военным объектам в районе Киева и провала обороны ВСУ в Константиновке. Действия российских сил и средств ПВО сорвали этот план.
В ходе отражения удара ночью и утром 4 июля российские средства ПВО сбили более 500 воздушных целей. В их числе 10 крылатых ракет большой дальности «Фламинго», 494 беспилотных летательных аппарата большой дальности. Девять реактивных снарядов Himars сбили в Белгородской области.
Южная группировка войск 3 июля освободила Константиновку. Российские войска почти заняли Красный Лиман, сообщил Генштаб. Наступление развивается в северном направлении.