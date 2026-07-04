Минобороны сообщило о попытке ВСУ нанести по России удар ракетами «Фламинго»

Как отметили в ведомстве, таким образом президент Украины Владимир Зеленский пытался отвлечь внимание жителей Украины и зарубежных спонсоров от последствий российского удара 2 июля по военным объектам в районе Киева и провала обороны ВСУ в Константиновке. Действия российских сил и средств ПВО сорвали этот план.