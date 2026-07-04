Генштаб: российские войска почти заняли Красный Лиман

По словам начальника главного оперативного управления Генштаба РФ Сергея Рудского, подразделения, освободившие Константиновку, без паузы движутся вперед совместно с группировкой «Центр» для овладения Дружковкой. Украинские силы отброшены на несколько километров от Константиновки, штурмовые группы уже ведут бои на окраине Алексеево-Дружковки.