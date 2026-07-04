Генштаб: российские войска почти заняли Красный Лиман

Генштаб: российские войска почти заняли Красный ЛиманВС РФ взяли Константиновку, площадь перешедшей территории составила более 66 кв. км
Войска группировки «Запад» завершают взятие города Красный Лиман. Об этом сообщил Генштаб. Южная группировка войск освободила Константиновку – крупный индустриальный и логистический центр, открывающий путь к Краматорско-Славянской агломерации.
По словам начальника главного оперативного управления Генштаба РФ Сергея Рудского, подразделения, освободившие Константиновку, без паузы движутся вперед совместно с группировкой «Центр» для овладения Дружковкой. Украинские силы отброшены на несколько километров от Константиновки, штурмовые группы уже ведут бои на окраине Алексеево-Дружковки.
За время операции по взятию Константиновки ВСУ потеряли порядка 13 500 военнослужащих. Общая площадь перешедшей территории составила более 66 кв. км.
На правом фланге славянского направления группировки «Южная» и «Запад» продвигаются к Славянско-Краматорской агломерации. Подразделения 3-й армии Южной группировки ведут бои в Николаевке и находятся в 8 км от восточной окраины Славянска.
Особо генерал-полковник отметил действия группировки «Центр»: военнослужащие преодолели мощный оборонительный рубеж, который противник возводил с 2014 г. и считал неприступным. Наступление развивается в северном направлении. Передовые отряды уже вышли к Доброполью и Анновке.
Рудской подчеркнул, что все задачи, поставленные верховным главнокомандующим, будут выполнены.
3 июля российская армия установила контроль над селом Александровка Днепропетровской области, 2 июля сообщалось о взятии Пискуновки в ДНР. 1 июля Минобороны информировало о переходе под контроль российских войск села Украинское в Харьковской области и Копани в Запорожской области.