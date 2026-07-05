FT: попытка Франции ограничить доступ Великобритании к фонду SAFE провалилась

Как пишет FT, критерии программы SAFE требуют, чтобы не менее 65% стоимости проектов приходилось на продукцию из ЕС, а доля третьих стран не превышала 35%. Париж настаивал на ужесточении этих требований, чтобы воспрепятствовать участию Лондона в фонде. Однако под эти критерии попали и совместные франко-британские проекты, в частности разработки компании MBDA, которая производит дальнобойные ракеты Storm Shadow / Scalp.