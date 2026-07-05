FT: попытка Франции ограничить доступ Великобритании к фонду SAFE провалилась
Еврокомиссия одобрила Франции кредит в размере 15,1 млрд евро в рамках европейской оборонной программы SAFE (Security Action for Europe) вместо запрошенных Парижем 16,2 млрд евро, сообщает Financial Times со ссылкой на три информированных источника. Причиной сокращения стали жесткие критерии, которые Франция сама продвигала, чтобы ограничить доступ Великобритании к фонду.
Как пишет FT, критерии программы SAFE требуют, чтобы не менее 65% стоимости проектов приходилось на продукцию из ЕС, а доля третьих стран не превышала 35%. Париж настаивал на ужесточении этих требований, чтобы воспрепятствовать участию Лондона в фонде. Однако под эти критерии попали и совместные франко-британские проекты, в частности разработки компании MBDA, которая производит дальнобойные ракеты Storm Shadow / Scalp.
Великобритания не подписала с ЕС соглашение об участии в программе SAFE после того, как переговоры с Парижем завершились безрезультатно. Переговоры сорвались после того, как Франция потребовала от Лондона более 6 млрд евро за доступ к фонду, отмечает издание.
В апреле Еврокомиссия предложила увеличить военные расходы ЕС в бюджете на 2028–2034 гг. до 131 млрд евро.