На предстоящей неделе Владимир Путин проведет совещание с членами правительства
На предстоящей неделе президент России Владимир Путин проведет совещание с членами правительства. О планах главы государства сообщил журналист «Вестей» Павел Зарубин.
Запланирована и работа с регионами. О прочих событиях, если они будут, станет известно по мере их появления.
3 июля Путин посетил один из вспомогательных пунктов управления объединенной группировки войск в зоне спецоперации и заслушал доклады военного командования. Глава государства назвал освобождение Константиновки стратегически важным, поскольку город является крупным промышленным и транспортным узлом Донбасса.
25 июня Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России в режиме видеоконференции, где обсудил вопросы внутренней безопасности и отношений с соседними государствами.