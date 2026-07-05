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На предстоящей неделе Владимир Путин проведет совещание с членами правительства

Ведомости

На предстоящей неделе президент России Владимир Путин проведет совещание с членами правительства. О планах главы государства сообщил журналист «Вестей» Павел Зарубин.

Запланирована и работа с регионами. О прочих событиях, если они будут, станет известно по мере их появления.

3 июля Путин посетил один из вспомогательных пунктов управления объединенной группировки войск в зоне спецоперации и заслушал доклады военного командования. Глава государства назвал освобождение Константиновки стратегически важным, поскольку город является крупным промышленным и транспортным узлом Донбасса.

25 июня Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России в режиме видеоконференции, где обсудил вопросы внутренней безопасности и отношений с соседними государствами.

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