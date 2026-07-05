Косачев призвал перейти на двухстороннюю модель отношений со странами ЕС
России следует навязывать странам Европы двусторонние отношения, а не выстраивать общение с Евросоюзом в целом. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.
Он подчеркнул, что Москва готова говорить с Великобританией, Германией и Францией отдельно.
По словам сенатора, на начальном этапе установление отношений с Евросоюзом было оправдано, поскольку речь шла о партнерстве и сотрудничестве. Однако сейчас, когда отношения стали недружественными и враждебными, а ЕС принимает групповые решения, в том числе по санкциям, смысл поддерживать отношения с этой группой государств утрачен.
Косачев также указал, что во взаимодействии России с Евросоюзом изначально заложено нарушение принципа равенства, зафиксированного в Уставе ООН, который не предусматривает отношений с блоками государств, а говорит лишь о равных отношениях между национальными государствами. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Россией и ЕС, по его словам, никто не отменял и оно продолжает действовать.
Отношения России и Евросоюза резко ухудшились после начала специальной военной операции на Украине в 2022 г. ЕС уже ввел несколько пакетов санкций против РФ, а Москва приняла ответные меры, включая сокращение поставок энергоресурсов и ограничения на въезд для граждан недружественных стран. Диалог между сторонами практически свернут, однако отдельные европейские лидеры периодически выступают с инициативами по возобновлению контактов.