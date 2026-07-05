Косачев призвал перейти на двухстороннюю модель отношений со странами ЕС

Косачев также указал, что во взаимодействии России с Евросоюзом изначально заложено нарушение принципа равенства, зафиксированного в Уставе ООН, который не предусматривает отношений с блоками государств, а говорит лишь о равных отношениях между национальными государствами. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Россией и ЕС, по его словам, никто не отменял и оно продолжает действовать.