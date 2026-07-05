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Главная / Политика /

Медведев: США не вправе навязывать другим свою волю

Ведомости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя 250-летие независимости США, заявил, что Вашингтон не имеет права принимать решения за другие государства.

«Любое государство – и маленькое, и огромное – сможет разобраться со своими проблемами самостоятельно. У США и Белого дома нет никакого права навязывать другим свою волю. Пусть разберутся сначала с бардаком в своем доме», – написал он в Telegram-канале.

По словам Медведева, Америка не является для других ни «примером для подражания», ни «империей зла». При этом, по его мнению, большинство стран мира едины в том, что США не должны навязывать свои решения другим.

4 июля США отметили 250-летие принятия Декларации независимости. Праздничные мероприятия прошли по всей стране, включая масштабное шоу в Вашингтоне с участием президента Дональда Трампа, однако торжества во многих городах были отменены из-за аномальной жары до 40°C.

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