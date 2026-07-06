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МИД Азербайджана заявил протест послу России из-за удара по объекту SOCAR

Ведомости

Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало посла России Михаила Евдокимова и выразило официальный протест в связи с ударом беспилотника по автозаправочной станции SOCAR в Николаевской области Украины. Об этом сообщило азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

По данным азербайджанского МИДа, ранее военным ударам и другим последствиям боевых действий подвергались принадлежащие SOCAR объекты на территории Украины, включая газораспределительную компрессорную станцию и нефтехранилище в Одессе. В результате этих инцидентов объект получил материальный ущерб.

Кроме того, азербайджанская сторона указала на повреждения здания посольства страны в Киеве и почетного консульства в Харькове в результате авиаударов.

Что известно об ответном ударе по Киеву

Политика / Армия и спецслужбы

В ночь на 6 июля Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по военным предприятиям в Киеве и ряде областей Украины. В ходе удара российские военные поразили промышленное предприятие «Киев-71» (объединение «Абрис ПТ»), которое является одним из ключевых предприятий ВПК Украины и специализируется на БПЛА большой и средней дальности типа «Стрела», «Мара», «Сирко», «Авенжер», «Эльф-К», «Флайт Арроу», FPV-дронов «Шрайк-10», а также средствах телеметрии, электронном и оптическом оборудовании.

Армия России также нанесла массированный удар по предприятиям военной промышленности и объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Киеве и Киевской области. Была также поражена инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

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