МИД Азербайджана заявил протест послу России из-за удара по объекту SOCAR

В ночь на 6 июля Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по военным предприятиям в Киеве и ряде областей Украины. В ходе удара российские военные поразили промышленное предприятие «Киев-71» (объединение «Абрис ПТ»), которое является одним из ключевых предприятий ВПК Украины и специализируется на БПЛА большой и средней дальности типа «Стрела», «Мара», «Сирко», «Авенжер», «Эльф-К», «Флайт Арроу», FPV-дронов «Шрайк-10», а также средствах телеметрии, электронном и оптическом оборудовании.