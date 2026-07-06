Хинштейн привел подробности удара по Курской АЭС-2
При ночном ударе по Курской АЭС-2 повреждена градирня строящегося второго энергоблока станции. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
«Один беспилотник ударил по градирне строящегося второго энергоблока АЭС-2. К счастью, система охладительной башни еще не запущена в эксплуатацию», – написал он в Telegram.
Всего силами противовоздушной обороны (ПВО) сбиты 12 украинских дронов. Работа станции не нарушена, негативных последствий для экологии и людей нет, уточнил Хинштейн.
До этого об ударе сообщил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.
Минобороны РФ заявляло, что в ночь на 6 июля Украина предприняла массированную атаку на российские регионы с применением 625 ударных беспилотников. Средства ПВО уничтожили 613 из них. В министерстве заявили, что удары наносились по объектам вне зоны спецоперации – по топливно-энергетической инфраструктуре в Ленинградской, Брянской, Белгородской, Ярославской, Калужской и Курской областях, а также в Крыму.