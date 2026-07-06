Рябков заявил о возможности быстрого урегулирования на Украине
Конфликт на Украине может быть быстро урегулирован, если администрация США будет готова действовать на основе договоренностей, достигнутых Россией и Соединенными Штатами на Аляске. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, комментируя слова президента США Дональда Трампа о том, что урегулирование ближе, чем кажется.
«Если администрация США готова действовать на основе согласия, данного российской стороной на американские предложения в Анкоридже, то, наверное, так оно и есть», – сказал Рябков «на полях» школы ПИР-центра по международной безопасности (цитата по «РИА Новости»).
25 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что понимания, достигнутые Москвой и Вашингтоном на саммите на Аляске, могли бы стать основой для окончательного урегулирования украинского конфликта.
В тот же день госсекретарь США Марко Рубио утверждал, что по итогам встречи лидеров России и США в Анкоридже каких-либо соглашений по Украине достигнуто не было. При этом он отметил готовность Вашингтона «сделать шаг вперед» и сыграть конструктивную роль в процессе урегулирования.
26 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Рубио неверно интерпретирует итоги переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, американская сторона представила конкретные предложения, с которыми Москва согласилась.