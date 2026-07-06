Рябков заявил о возможности быстрого урегулирования на Украине

Конфликт на Украине может быть быстро урегулирован, если администрация США будет готова действовать на основе договоренностей, достигнутых Россией и Соединенными Штатами на Аляске. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, комментируя слова президента США Дональда Трампа о том, что урегулирование ближе, чем кажется.