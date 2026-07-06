Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RUAL26,095-1,71%CNY Бирж.11,183-2,68%IMOEX2 194,14-2,17%RTSI886,5-3,1%RGBI111,32-0,56%RGBITR742,52-0,45%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Рябков заявил о возможности быстрого урегулирования на Украине

Ведомости

Конфликт на Украине может быть быстро урегулирован, если администрация США будет готова действовать на основе договоренностей, достигнутых Россией и Соединенными Штатами на Аляске. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, комментируя слова президента США Дональда Трампа о том, что урегулирование ближе, чем кажется.

«Если администрация США готова действовать на основе согласия, данного российской стороной на американские предложения в Анкоридже, то, наверное, так оно и есть», – сказал Рябков «на полях» школы ПИР-центра по международной безопасности (цитата по «РИА Новости»).

25 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что понимания, достигнутые Москвой и Вашингтоном на саммите на Аляске, могли бы стать основой для окончательного урегулирования украинского конфликта.

Лавров ответил на слова Рубио об отсутствии договоренностей на Аляске

Политика / Международные отношения

В тот же день госсекретарь США Марко Рубио утверждал, что по итогам встречи лидеров России и США в Анкоридже каких-либо соглашений по Украине достигнуто не было. При этом он отметил готовность Вашингтона «сделать шаг вперед» и сыграть конструктивную роль в процессе урегулирования.

26 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Рубио неверно интерпретирует итоги переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, американская сторона представила конкретные предложения, с которыми Москва согласилась.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте