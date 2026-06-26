Лавров ответил на слова Рубио об отсутствии договоренностей на Аляске

Министр рассказал, что за несколько дней до встречи на Аляске в Москве побывал спецпосланник президента США Стив Уиткофф, который привез предложения Трампа. В Анкоридже Путин, глядя на Уиткоффа, перечислил эти предложения пункт за пунктом и после каждого спрашивал, правильно ли он их понял. На все вопросы Уиткофф ответил утвердительно. Лавров также обратил внимание на противоречивую позицию Рубио: тот заявляет, что США не могут быть посредником, потому что поддерживают Украину, но одновременно говорит о готовности «сыграть конструктивную роль» и «объединить стороны».