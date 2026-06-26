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Лавров ответил на слова Рубио об отсутствии договоренностей на Аляске

Министр подробно рассказал о том, как шли переговоры
Ведомости

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что госсекретарь США Марко Рубио неверно трактует результаты встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже. По словам министра, американская сторона положила на стол конкретные предложения и Москва с ними согласилась. Об этом Лавров сказал, отвечая на вопрос о высказываниях Рубио, что на Аляске было лишь «предложение о подходе к урегулированию», а не соглашение.

«Если одна сторона, в данном случае США, положила на стол свои предложения об урегулировании, о том, как подступиться к этому кризису, а вторая сторона выразила согласие с этими предложениями, то говорить о том, что согласия не было, получается как-то не очень изящно», – заявил Лавров (цитата по сайту МИД).

Министр рассказал, что за несколько дней до встречи на Аляске в Москве побывал спецпосланник президента США Стив Уиткофф, который привез предложения Трампа. В Анкоридже Путин, глядя на Уиткоффа, перечислил эти предложения пункт за пунктом и после каждого спрашивал, правильно ли он их понял. На все вопросы Уиткофф ответил утвердительно. Лавров также обратил внимание на противоречивую позицию Рубио: тот заявляет, что США не могут быть посредником, потому что поддерживают Украину, но одновременно говорит о готовности «сыграть конструктивную роль» и «объединить стороны».

Встреча Путина и Трампа на Аляске состоялась 15 августа 2025 г. в Анкоридже. Главной темой стал поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине. Сделки достичь не удалось, однако стороны положительно оценили переговоры. Позднее Лавров заявлял, что США не демонстрируют заинтересованности в возвращении к анкориджским договоренностям. В июне стало известно, что Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер готовятся посетить Москву для новых переговоров по Украине.

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