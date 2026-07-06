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Главная / Политика /

Трамп перед саммитом НАТО высмеял Мелони в соцсетях

Ведомости

Президент США Дональд Трамп незадолго до начала саммита НАТО в Анкаре опубликовал в соцсети Truth Social фотографию с саммита G7 во Франции, на которой премьер-министр Италии Джорджа Мелони смотрит на него снизу вверх, и написал: «Требуется судебный запретительный приказ».

Американский лидер также написал: «Они не поддержали нас», имея в виду отказ ряда союзников по НАТО поддерживать военную операцию США против Ирана.

Конфликт между Трампом и Мелони длится с весны 2026 г. В апреле президент США раскритиковал папу римского Льва XIV за осуждение нападения на Иран, а Мелони вступилась за понтифика. 19 июня Трамп заявил в интервью итальянскому телеканалу La7, что Мелони «умоляла» его сфотографироваться с ней на саммите G7, а он согласился «из жалости». Премьер Италии назвала эти слова «полностью сфабрикованными». В ответ Трамп написал, что больше «не хочет дружить» с Мелони.

20 июня Мелони заявила, что дружба с Трампом не помогает ей повысить популярность. В тот же день Трамп объявил о прекращении дружеских отношений с ней. 19 июня Мелони обвинила Трампа во лжи о том, что она «умоляла» его о совместном фото на G7.

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