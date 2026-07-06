Трамп перед саммитом НАТО высмеял Мелони в соцсетях

Конфликт между Трампом и Мелони длится с весны 2026 г. В апреле президент США раскритиковал папу римского Льва XIV за осуждение нападения на Иран, а Мелони вступилась за понтифика. 19 июня Трамп заявил в интервью итальянскому телеканалу La7, что Мелони «умоляла» его сфотографироваться с ней на саммите G7, а он согласился «из жалости». Премьер Италии назвала эти слова «полностью сфабрикованными». В ответ Трамп написал, что больше «не хочет дружить» с Мелони.