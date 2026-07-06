Россия обратилась в ООН из-за удара ВСУ по автобусу в Белгородской области

«Мы собираем все подобные факты в доклад, поэтому в очередной раз направили обращения и будем направлять вновь и вновь, пока будут происходить подобные вещи», – написала Лантратова. Она находится на связи с уполномоченным по правам человека в Белгородской области Жанной Киреевой, помощь пострадавшим уже оказывается.