Россия обратилась в ООН из-за удара ВСУ по автобусу в Белгородской области
Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ направил обращения верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и спецпредставителю генсека ООН Ванессе Фрезье в связи с ударом вооруженных сил Украины (ВСУ) по автобусу в Белгородской области 6 июля, сообщила омбудсмен Яна Лантратова в Telegram.
В результате атаки пострадали трое детей. У годовалой девочки зафиксированы множественные непроникающие осколочные ранения лица, шеи, головы и грудной клетки – ее состояние оценивается как тяжелое. Десятилетний мальчик получил минно-взрывную травму и акустическую травму. Также госпитализирован 16-летний юноша с осколочным ранением голени.
«Мы собираем все подобные факты в доклад, поэтому в очередной раз направили обращения и будем направлять вновь и вновь, пока будут происходить подобные вещи», – написала Лантратова. Она находится на связи с уполномоченным по правам человека в Белгородской области Жанной Киреевой, помощь пострадавшим уже оказывается.
5 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал терроризмом удары ВСУ по гражданской инфраструктуре, не связанной с ВПК. 30 июня российская делегация заявила о намерении обсудить атаку ВСУ в подмосковном Егорьевске на заседании постоянного совета ОБСЕ. 29 июня Россия потребовала от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша недвусмысленно осудить преступления Киева против детей на заседании Совета Безопасности всемирной организации.