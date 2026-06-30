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Делегация РФ обсудит атаку ВСУ в Егорьевске на заседании совета ОБСЕ

Ведомости

Российская делегация намерена обсудить атаку ВСУ в подмосковном городе Егорьевск на заседании постоянного совета ОБСЕ 2 июля. Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский в эфире телеканала RT.

По словам дипломата, российская сторона планирует обратить внимание участников заседания на произошедшее.

«Но, полагаю, они ограничатся теми же привычными заявлениями о том, что Россия виновата во всем происходящем, и вновь постараются избежать каких-либо комментариев именно по этому преступлению, как уже делали раньше», – отметил постпред.

Полянский добавил, что не ожидает каких-либо неожиданных решений или изменения позиции участников заседания по этому вопросу. По его мнению, реакция большинства делегаций будет соответствовать их прежним заявлениям.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев 30 июня сообщил, что в Егорьевске после падения беспилотника загорелся частный дом. Под завалами находились люди. Спасатели извлекли двоих взрослых и двоих детей, однако шестимесячный ребенок скончался по дороге в больницу. Пострадавшие госпитализированы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на украинские удары по российским регионам должно обратить внимание международное сообщество.

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