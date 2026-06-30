Полугодовалый ребенок погиб при атаке ВСУ на Подмосковье

В Дубне при падении обломков БПЛА было повреждено административное здание, обошлось без пострадавших. Еще один беспилотник рухнул на частный дом в деревне Фатеево Павлово-Посадского округа, предварительно, пострадавших также нет. Обломки беспилотного устройства также найдены в Раменском муниципальном округе и в Коломне.