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Главная / Общество /

Полугодовалый ребенок погиб при атаке ВСУ на Подмосковье

Ведомости

Шестимесячный ребенок погиб в результате падения украинского беспилотника на частный дом в подмосковном Егорьевске. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Дом загорелся, младенца, еще одного ребенка и двух взрослых извлекли из-под завалов. Малыш умер по дороге в больницу. Пострадавшие госпитализированы.

В общей сложности силы ПВО и РЭБ отразили атаку 60 БПЛА в Домодедово, Чехове, Дубне, Кашире, Воскресенске, Павловском Посаде, Одинцово, Бронницах, Раменском, Ступино, Коломне, Егорьевске.

В Дубне при падении обломков БПЛА было повреждено административное здание, обошлось без пострадавших. Еще один беспилотник рухнул на частный дом в деревне Фатеево Павлово-Посадского округа, предварительно, пострадавших также нет. Обломки беспилотного устройства также найдены в Раменском муниципальном округе и в Коломне.

С полуночи 30 июня силы ПВО сбили 56 украинских беспилотников на подлете к Москве, сообщал мэр столицы Сергей Собянин. ️Росавиация ограничивала работу аэропортов «Внуково», «Домодедово», «Жуковский» (Раменское) и других авиагаваней страны. За ночь российская армия нейтрализовала 419 украинских беспилотников самолетного типа над 19 российскими регионами.

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