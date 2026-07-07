Ульянов: Россия поднимет на встрече с Гросси тему атак на Энергодар
Россия намерена поднять на встрече с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Калининграде вопрос об атаках на Энергодар. Об этом постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил «РИА Новости».
«Что касается тем, которые будут обсуждаться, то это волнующие каждую из сторон вопросы применительно к безопасности Запорожской АЭС», – подчеркнул Ульянов.
По его словам, особую обеспокоенность вызывают участившиеся с конца апреля нападения на Энергодар, где живут сотрудники станции и их семьи. Ульянов подчеркнул, что такие атаки недопустимы, и заявил, что МАГАТЭ должно реагировать на подобные факты более адекватно.
Встреча с Гросси запланирована в Калининграде. 26 июня глава «Росатома» Алексей Лихачев также отмечал, что на предстоящих переговорах России и МАГАТЭ, которые состоятся 10 июля, главной темой станет безопасность персонала Запорожской АЭС и жителей Энергодара.
2 июля МАГАТЭ подтвердило, что эксперты, работающие на ЗАЭС, зафиксировали повреждения в пожарной части в Энергодаре. 8 июня Ульянов заявлял, что МАГАТЭ так и не дало внятной оценки нарушению режима прекращения огня со стороны Украины в районе Запорожской АЭС.