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Ульянов: Россия поднимет на встрече с Гросси тему атак на Энергодар

Ведомости

Россия намерена поднять на встрече с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Калининграде вопрос об атаках на Энергодар. Об этом постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил «РИА Новости».

«Что касается тем, которые будут обсуждаться, то это волнующие каждую из сторон вопросы применительно к безопасности Запорожской АЭС», – подчеркнул Ульянов.

По его словам, особую обеспокоенность вызывают участившиеся с конца апреля нападения на Энергодар, где живут сотрудники станции и их семьи. Ульянов подчеркнул, что такие атаки недопустимы, и заявил, что МАГАТЭ должно реагировать на подобные факты более адекватно.

Лихачев назвал главный вопрос для предстоящих переговоров с МАГАТЭ

Политика / Международные отношения

Встреча с Гросси запланирована в Калининграде. 26 июня глава «Росатома» Алексей Лихачев также отмечал, что на предстоящих переговорах России и МАГАТЭ, которые состоятся 10 июля, главной темой станет безопасность персонала Запорожской АЭС и жителей Энергодара.

2 июля МАГАТЭ подтвердило, что эксперты, работающие на ЗАЭС, зафиксировали повреждения в пожарной части в Энергодаре. 8 июня Ульянов заявлял, что МАГАТЭ так и не дало внятной оценки нарушению режима прекращения огня со стороны Украины в районе Запорожской АЭС.

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