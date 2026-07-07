Путин обсудит с правительством ситуацию с топливом

24 июня вице-премьер поручил обеспечить приоритетные поставки топлива в регионы, логистика которых зависит от природных и сезонных факторов. 26 июня Новак заявил, что на внутреннем рынке сформированы достаточные запасы топлива. 29 июня Новак поручил повысить эффективность распределения топлива в регионах. Правительство также решило временно снизить норматив обязательной продажи бензина на бирже с 15 до 10%.