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Путин обсудит с правительством ситуацию с топливом

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин 8 июля проведет совещание с правительством по видеосвязи, на котором обсудят работу транспортного и топливного комплексов в текущих условиях. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в Мах.

С докладами выступят вице-премьер Александр Новак и министр транспорта Андрей Никитин.

Повестка совещания включает вопросы стабильного снабжения регионов топливом в период сезонных полевых работ и обеспечения транспортной доступности. Также планируется рассмотреть ряд текущих вопросов.

24 июня вице-премьер поручил обеспечить приоритетные поставки топлива в регионы, логистика которых зависит от природных и сезонных факторов. 26 июня Новак заявил, что на внутреннем рынке сформированы достаточные запасы топлива. 29 июня Новак поручил повысить эффективность распределения топлива в регионах. Правительство также решило временно снизить норматив обязательной продажи бензина на бирже с 15 до 10%.

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