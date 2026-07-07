Фарадж решил уйти из парламента Британии и будет переизбираться

«Я долго об этом думал и сегодня решил уйти в отставку с поста члена парламента от Клактон-он-Си, тем самым инициировав довыборы… Я решил, что жители Клактона должны сами оценить мои действия», – заявил Фарадж в видеообращении, опубликованном на его YouTube-канале. «Это будут довыборы, на которых народ будет противостоять истеблишменту. Это шанс показать всему истеблишменту фигу и откровенно сказать им, куда им следует идти», – добавил он.