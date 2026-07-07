Фарадж решил уйти из парламента Британии и будет переизбираться
Лидер правопопулистской партии Reform UK Найджел Фарадж объявил об отставке с поста депутата парламента от округа Клактон-он-Си. Это произошло на фоне второго расследования парламентским комитетом по этике его финансовых операций. Политик намерен участвовать в предстоящих довыборах.
«Я долго об этом думал и сегодня решил уйти в отставку с поста члена парламента от Клактон-он-Си, тем самым инициировав довыборы… Я решил, что жители Клактона должны сами оценить мои действия», – заявил Фарадж в видеообращении, опубликованном на его YouTube-канале. «Это будут довыборы, на которых народ будет противостоять истеблишменту. Это шанс показать всему истеблишменту фигу и откровенно сказать им, куда им следует идти», – добавил он.
В апреле газета Guardian сообщала, что Фарадж стал объектом расследования регулятора после того, как не обнародовал информацию о подарке в размере 5 млн фунтов стерлингов от криптомиллиардера Кристофера Харборна перед последними выборами. Теперь парламентский комиссар по стандартам начал новое расследование в связи с утверждениями о том, что политик получал финансовую поддержку от осужденного мошенника Джорджа Коттрелла, который является его близким другом.
Reform UK, которую возглавляет Фарадж, одержала победу на местных выборах в Великобритании в мае 2026 г., получив 1453 места в органах самоуправления Англии. В июне 2026 г. Фарадж призвал провести досрочные парламентские выборы после объявления премьер-министра Кира Стармера о намерении покинуть свой пост. Фарадж впервые стал депутатом парламента в 2024 г., победив в округе Клактон-он-Си.