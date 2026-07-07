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Песков: ВС РФ взяли Константиновку, хотя Украина 12 лет превращала ее в крепость

Ведомости

Российские войска освободили Константиновку, несмотря на 12-летнее укрепление города украинской стороной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.

ВС РФ взяли под контроль Константиновку 3 июля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что освобождение города является стратегически важным, поскольку Константиновка – это крупный промышленный и транспортный узел Донбасса.

5 июля Минобороны РФ сообщило, что Киев отказался принять тела своих военных, погибших в Константиновке. Российское ведомство отметило, что украинская сторона не предприняла никаких действий для того, чтобы тела погибших украинских военнослужащих были достойно захоронены их родственниками.

6 июля глава ДНР Денис Пушилин заявил «Вестям», что разрушения в Константиновке очень серьезны, окончательно их смогут оценить специалисты после создания необходимых для работы условий. Он уточнил, что сейчас происходит еще дозачистка противника, то есть не исключены какие-то возможные единичные проявления, где «прячутся еще военнослужащие украинских вооруженных формирований». По словам Пушилина, сейчас российские военнослужащие проверяют «каждый уголок» в Константиновке.

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