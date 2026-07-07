Песков: ВС РФ взяли Константиновку, хотя Украина 12 лет превращала ее в крепость

6 июля глава ДНР Денис Пушилин заявил «Вестям», что разрушения в Константиновке очень серьезны, окончательно их смогут оценить специалисты после создания необходимых для работы условий. Он уточнил, что сейчас происходит еще дозачистка противника, то есть не исключены какие-то возможные единичные проявления, где «прячутся еще военнослужащие украинских вооруженных формирований». По словам Пушилина, сейчас российские военнослужащие проверяют «каждый уголок» в Константиновке.