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Песков: Россия может достичь целей спецоперации без ядерного оружия

Ведомости

Россия способна продолжать спецоперацию и достигать поставленных целей без использования ядерного оружия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.

По словам представителя Кремля, российские военные могут добиваться положительных результатов спецоперации без ядерного арсенала. В качестве примера он привел недавнее взятие Константиновки в ДНР.

Песков в интервью также сказал, что войска РФ освободили Константиновку, несмотря на 12-летнее укрепление города украинской стороной.

ВС РФ взяли под контроль Константиновку 3 июля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что освобождение города является стратегически важным, поскольку Константиновка – это крупный промышленный и транспортный узел Донбасса. Глава российского государства на совещании с военными напомнил, что российские войска за последнее время полностью завершили освобождение Луганской народной республики. По его словам, сейчас продолжаются боевые действия по уничтожению формирований ВСУ на территории ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Путин также сообщил, что в плановом порядке продолжается создание зоны безопасности в приграничных районах Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей Украины.

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