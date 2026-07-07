Песков: Россия может достичь целей спецоперации без ядерного оружия

ВС РФ взяли под контроль Константиновку 3 июля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что освобождение города является стратегически важным, поскольку Константиновка – это крупный промышленный и транспортный узел Донбасса. Глава российского государства на совещании с военными напомнил, что российские войска за последнее время полностью завершили освобождение Луганской народной республики. По его словам, сейчас продолжаются боевые действия по уничтожению формирований ВСУ на территории ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Путин также сообщил, что в плановом порядке продолжается создание зоны безопасности в приграничных районах Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей Украины.