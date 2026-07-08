Силы ПВО сбили около 70 украинских дронов со вчерашнего дня в ЛНР

В ночь на 8 июля системы ПВО уничтожили 415 украинских дронов над регионами РФ. На фоне атаки временно перекрывалось движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. В Татарстане отдельные предприятия Нижнекамска получили повреждения при атаке БПЛА. В Таганрогском заливе были повреждены два танкера, следовавшие в Ростов-на-Дону.