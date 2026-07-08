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Силы ПВО сбили около 70 украинских дронов со вчерашнего дня в ЛНР

Ведомости

Примерно 70 украинских беспилотников было уничтожено силами ПВО над территорией Луганской народной республики (ЛНР) с 7 июля, сообщил в Telegram-канале глава региона Леонид Пасечник.

«Со вчерашнего дня ВФУ не прекращают хаотичные удары по нашей республике. Враг бьет по мирным людям и гражданской инфраструктуре. Наши мобильные огневые группы противостоят этому натиску – сбито порядка 70 вражеских БПЛА», – написал он.

По словам Пасечника, пострадали пять человек. 79-летний мирный житель ранен в результате атаки ВСУ на автозаправочную станцию (АЗС) в Станично-Луганском муниципальном округе. В Новоайдарском муниципальном округе мужчина получил ранение после того, как беспилотник дважды ударил по кафе. Здание было полностью уничтожено.

Кроме того, пострадали водители молоковоза и гражданского грузового автомобиля в Старобельском муниципальном округе, а также 22-летний водитель легкового автомобиля в Александровске. В Луганске повреждения получили стоянки торговых предприятий и территория служебного гаража «Почты ЛНР».

В ночь на 8 июля системы ПВО уничтожили 415 украинских дронов над регионами РФ. На фоне атаки временно перекрывалось движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. В Татарстане отдельные предприятия Нижнекамска получили повреждения при атаке БПЛА. В Таганрогском заливе были повреждены два танкера, следовавшие в Ростов-на-Дону.

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