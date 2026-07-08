Аксаков предложил доработать принятый закон об ИИ

Парламентарий предложил закрепить положение о бесплатной маркировке ИИ-контента в случаях, когда это требуется по закону, чтобы избежать удорожания сервисов для граждан. Также он считает целесообразным уточнить подходы к определению моделей ИИ, в том числе исключить минимальный порог количества параметров для большой фундаментальной модели (сейчас он составляет 1 млрд) – многие специализированные генеративные модели имеют менее 1 млрд параметров, но решают фундаментальные задачи.