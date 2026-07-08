Аксаков предложил доработать принятый закон об ИИ
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что принятый сегодня рамочный закон о регулировании искусственного интеллекта требует дальнейшей доработки.
«Регулирование ИИ имеет большое значение для развития не только ИТ-отрасли, но и финансового сектора, и всей экономики, поэтому помимо рамочного базового закона необходимы выверенные и точные решения, отвечающие запросам рынка», – написал Аксаков в своем Telegram-канале.
Парламентарий предложил закрепить положение о бесплатной маркировке ИИ-контента в случаях, когда это требуется по закону, чтобы избежать удорожания сервисов для граждан. Также он считает целесообразным уточнить подходы к определению моделей ИИ, в том числе исключить минимальный порог количества параметров для большой фундаментальной модели (сейчас он составляет 1 млрд) – многие специализированные генеративные модели имеют менее 1 млрд параметров, но решают фундаментальные задачи.
Аксаков также призвал более четко регламентировать использование глобальных библиотек с открытым исходным кодом при создании национальных моделей и определить статус зарубежных моделей ИИ на территории России, а также прямо разграничить роли и ответственность разработчиков, операторов доступа и пользователей ИИ.
8 июля Госдума приняла закон о развитии технологий искусственного интеллекта в России. Документ вводит базовое определение ИИ в российское законодательство и обеспечивает условия для приоритетного развития отечественных технологий . Закон также вводит понятие суверенной модели ИИ, разработанной российским юрлицом, данные которой хранятся в РФ и соответствуют законодательству и традиционным ценностям . Под обязательные требования будут подпадать только большие фундаментальные модели от 1 млрд параметров . Основная часть положений должна вступить в силу 1 марта 2027 г.