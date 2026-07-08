Кадыров подал документы для выдвижения на пост главы Чечни

Выборы главы Чечни пройдут в единый день голосования 18–20 сентября. Кадыров занимает пост главы республики с 2007 г. В 2021 г. он был переизбран, набрав 99,7% голосов.



28 апреля президент РФ Владимир Путин провел встречу с Кадыровым, на которой обсуждалась подготовка к предстоящим выборам в регионе. 14 декабря 2025 г. Кадыров заявил о готовности участвовать в выборах главы региона в 2026 г., если президент РФ предложит, а народ поддержит.