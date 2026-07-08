Кадыров подал документы для выдвижения на пост главы Чечни
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подал пакет документов в Избирательную комиссию ЧР для выдвижения своей кандидатуры на должность главы региона, сообщил «Грозный-информ».
Председатель ИК ЧР Умар Байханов вручил Кадырову письменное подтверждение о принятии документов и разрешение на открытие специального избирательного счета.
«Считаю, что прямые выборы главы региона являются самым справедливым и верным шагом в политической жизни нашего общества. Именно народ должен строить свою судьбу и самостоятельно выбирать, кому ее доверить», – цитирует Кадырова «Грозный-информ».
Выборы главы Чечни пройдут в единый день голосования 18–20 сентября. Кадыров занимает пост главы республики с 2007 г. В 2021 г. он был переизбран, набрав 99,7% голосов.
28 апреля президент РФ Владимир Путин провел встречу с Кадыровым, на которой обсуждалась подготовка к предстоящим выборам в регионе. 14 декабря 2025 г. Кадыров заявил о готовности участвовать в выборах главы региона в 2026 г., если президент РФ предложит, а народ поддержит.