Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
OZON3 279,5+2,48%CNY Бирж.11,202-0,74%IMOEX2 220,77+1,39%RTSI915,67+1,02%RGBI112,5+1,22%RGBITR750,78+1,23%
Главная / Политика /

Кадыров подал документы для выдвижения на пост главы Чечни

Ведомости

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подал пакет документов в Избирательную комиссию ЧР для выдвижения своей кандидатуры на должность главы региона, сообщил «Грозный-информ».

Председатель ИК ЧР Умар Байханов вручил Кадырову письменное подтверждение о принятии документов и разрешение на открытие специального избирательного счета.

«Считаю, что прямые выборы главы региона являются самым справедливым и верным шагом в политической жизни нашего общества. Именно народ должен строить свою судьбу и самостоятельно выбирать, кому ее доверить», – цитирует Кадырова «Грозный-информ».

Выборы главы Чечни пройдут в единый день голосования 18–20 сентября. Кадыров занимает пост главы республики с 2007 г. В 2021 г. он был переизбран, набрав 99,7% голосов.

28 апреля президент РФ Владимир Путин провел встречу с Кадыровым, на которой обсуждалась подготовка к предстоящим выборам в регионе. 14 декабря 2025 г. Кадыров заявил о готовности участвовать в выборах главы региона в 2026 г., если президент РФ предложит, а народ поддержит.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь