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Захарова призвала Эстонию не диктовать Европе, кому что финансировать

Ведомости

Официальный представитель МИД Мария Захарова, сославшись на экономические показатели Эстонии, заявила, что не ей диктовать, стоит ли Европе финансировать Международный олимпийский комитет (МОК). Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«По экономическим показателям Эстония занимает 21-е место среди 27 стран ЕС. Не с этими "достижениями" диктовать, кому что финансировать», – написала Захарова.

Эстонская телерадиокомпания ERR сообщала, что Таллин собирается обратиться к еврокомиссару по спорту Гленну Микаллефу с требованием отменить финансирование спортивных организаций, которые снимают ограничения с российских и белорусских спортсменов и допускают их к соревнованиям. К намерениям Эстонии присоединится еще ряд европейских государств.

7 июля исполнительный совет МОК принял решение более не применять по отношению к российским спортсменам условия участия в рамках международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий от 28 февраля 2022 г. и 28 марта 2023 г.

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