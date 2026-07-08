Захарова призвала Эстонию не диктовать Европе, кому что финансировать

Эстонская телерадиокомпания ERR сообщала, что Таллин собирается обратиться к еврокомиссару по спорту Гленну Микаллефу с требованием отменить финансирование спортивных организаций, которые снимают ограничения с российских и белорусских спортсменов и допускают их к соревнованиям. К намерениям Эстонии присоединится еще ряд европейских государств.