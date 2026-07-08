Трамп: новое руководство Ирана может «исчезнуть», как и его предшественники

«Все исчезло, их лидеров больше нет. У них были лидеры, их больше нет, потом был другой набор лидеров, их тоже больше нет. Сейчас у них еще набор лидеров, они могут исчезнуть тоже, кто знает?» – сказал он (цитата по CNN).