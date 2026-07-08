Трамп: новое руководство Ирана может «исчезнуть», как и его предшественники
Новое руководство Ирана может «исчезнуть», как и его предшественники, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Анкаре.
«Все исчезло, их лидеров больше нет. У них были лидеры, их больше нет, потом был другой набор лидеров, их тоже больше нет. Сейчас у них еще набор лидеров, они могут исчезнуть тоже, кто знает?» – сказал он (цитата по CNN).
Трамп также заявил, что и сам может «исчезнуть», потому что он является для Ирана главной мишенью. По его словам, он делает то, что правильно для всего мира.
«Они были задирами на Ближнем Востоке, поэтому сейчас это совсем другая страна», – заявил американский президент.
28 февраля в результате совместных ударов США и Израиля по Тегерану погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В тот же день были убиты начальник генштаба иранской армии Абдул Рахим Мусави и министр обороны Азиз Насирзаде. 4 марта сообщалось, что новым верховным лидером Исламской Республики назначили 56-летнего Моджтабу Хаменеи – сына убитого аятоллы.