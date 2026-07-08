«Яблоко» заявило об устранении замечаний ЦИК к документам кандидатов

Председатель ЦИК Элла Памфилова тогда выразила надежду, что партия оперативно устранит все замечания. «Полагаю, что партия так же оперативно, как и ЦИК, поработает. Ко всем у нас одинаковые требования. Вы 4-го числа подали документы, наши сутками сидели проверяли. Уж постарайтесь, видно, что это небрежные технические ошибки», – заявила она.