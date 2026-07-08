«Яблоко» заявило об устранении замечаний ЦИК к документам кандидатов
Партия «Яблоко» устранила в документах кандидатов в депутаты Госдумы все замечания, которые выявила Центральная избирательная комиссия (ЦИК). Об этом фракция сообщила в своем Telegram-канале.
Эти замечания, как пишет «Яблоко», носили технический характер. ЦИК предоставил партии дополнительное время до 8 июля для того, чтобы внести необходимые уточнения.
Заседание комиссии, на котором рассмотрят вопрос о заверении федерального списка кандидатов партии «Яблоко», состоится 10 июля.
6 июля секретарь ЦИК Наталья Бударина рассказала, что замечания ЦИК в документах, представленных партией «Яблоко», касаются 19 кандидатов из федерального списка, в который включены 275 человек, а также шести одномандатников из 137 выдвинутых. Среди выявленных недостатков: незаверенные копии дипломов, отсутствие справок о принадлежности к партии, сведений о расходах супругов, документов о смене фамилии, несовпадение адресов, отсутствие дат подписания документов и отдельных обязательных справок.
Председатель ЦИК Элла Памфилова тогда выразила надежду, что партия оперативно устранит все замечания. «Полагаю, что партия так же оперативно, как и ЦИК, поработает. Ко всем у нас одинаковые требования. Вы 4-го числа подали документы, наши сутками сидели проверяли. Уж постарайтесь, видно, что это небрежные технические ошибки», – заявила она.
Уже подали документы в ЦИК «Единая Россия» ЛДПР, КПРФ и Партия пенсионеров. Заверили списки пока только у ЛДПР – они предоставили их первыми. Срок подачи документов в комиссию – до 12 июля.