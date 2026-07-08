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В течение дня ПВО сбили 111 украинских дронов

Ведомости

В период с 8:00 до 20:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 111 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны в Мах.

Дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Калужской областей. Воздушные цели перехватили над акваториями Черного и Азовского морей, а также над Краснодарским краем и Крымом.

Кроме того, ПВО ликвидировали беспилотники над Московским регионом, Татарстаном и Башкирией.

По данным оборонного ведомства, в ночь на 8 июля силы ПВО сбили 415 украинских беспилотников над российскими регионами.

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